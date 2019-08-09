В Киргизии Медведев проведёт встречи с Жээнбековым и главами кабминов стран ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт 9 августа в киргизском городе Чолпон-Ата, сообщает ТАСС.
Кроме того, Медведев отдельно встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
В рамках своего визита российский премьер также проведёт встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, главой Правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым.
По завершении рабочей программы премьер России посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию 8 августа на заседание межправительственного совета ЕАЭС. Он выразил надежду на то, что недавние протесты из-за задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева не создадут неблагоприятный фон для встречи глав правительств.
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