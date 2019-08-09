В Йемене слышны сильные взрывы

Отряды сепаратистов продвигаются к набережной Мухафиз и пытаются окружить дом вице-премьера и главы МИД страны.

Сильные взрывы раздаются этой ночью в различных районах экономической столицы Йемена Адена, где уже третьи сутки продолжаются уличные бои, сообщает Al Hadath.

Отмечается, что отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) успешно продвигаются к набережной Мухафиз и пытаются окружить дом вице-премьера и главы МИД Йемена Ахмеда аль-Майсари, обвинившего ЮПС в попытке переворота.

Ранее отряды пытались захватить президентский дворец Эль-Маашик, где велись ожесточённые бои с применением танков и тяжёлых орудий. Поступала информация о перестрелках около здания Центробанка Йемена, Судебной палаты и казарм Бадр.

По данным Al Jazeera, в небе над Аденом можно заметить самолёты саудовских ВВС, которые не били по сепаратистам, но следили за их передвижениями.

В январе прошлого года столица Южного Йемена уже переходила под власть ЮПС, а его лидер Айдарес аз-Зубейди заявлял о смещении президента Абд Раббо Мансура Хади, постоянно пребывающего в Саудовской Аравии. 7 августа ЮПС снова потребовал отстранить от власти йеменского лидера, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" — йеменского филиала "Братьев-мусульман"*.

Правительство Йемена 8 августа обратилось к Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой вмешаться в события и остановить конфликт, возложив на сепаратистов ответственность за его последствия.

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти была Йеменская социалистическая партия. С 2014 года в Йемене тянется напряжённый конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых столица Сана и северные провинции, и войсками главы страны Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого силы аравийской коалиции.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.