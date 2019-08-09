Пушков оценил вероятного нового посла США в России

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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Кандидат на эту должность Ричард Гренелл неоднократно призывал Европу к более жёсткой политике в отношении РФ.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла на пост посла США в России, предположив, что он продолжит выступления против проекта "Северный поток — 2". Об этом Пушков написал в своём Twitter.

Согласно Wall Street Journal, кандидатом на пост посла в Москве является посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в "Северном потоке — 2", после чего в бундестаге призвали выслать его из страны. К нам приедет с "Северным потоком" бороться? — написал сенатор.

Ричард Гренелл неоднократно выступал против "Северного потока — 2". В частности, он возмущался мягкостью политики Европы по отношению к России и часто грозил санкциями участникам проекта.

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