"Монако" стартует в чемпионате Франции без Головина

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Фото © Instagram / alex_golovin17

Французский футбольный клуб "Монако" откроет для себя новый сезон национального чемпионата без своего самого дорогого приобретения прошлого сезона, игрока сборной России Александра Головина.

Первый матч сезона 2019/2020 французской Лиги 1 должен состояться уже в эту пятницу в 21:45 по московскому времени, монегаски выйдут на поле против Лиона.

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Экс-игрок московского ЦСКА пропустит первую встречу из-за перебора жёлтых карточек, полученных в прошлом сезоне, который, к слову, он же сам и спас, когда буквально вытащил клуб из зоны вылета из 1-й лиги.

Как рассказал сам Головин в интервью, хотя прошлый сезон сложно назвать успешным, менять команду "каждый год он не намерен". К новому сезону россиянин подготовился основательно и даже сменил имидж, стал блондином, рассчитывая на светлые изменения.

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