"Монако" стартует в чемпионате Франции без Головина

Французский футбольный клуб "Монако" откроет для себя новый сезон национального чемпионата без своего самого дорогого приобретения прошлого сезона, игрока сборной России Александра Головина.

Первый матч сезона 2019/2020 французской Лиги 1 должен состояться уже в эту пятницу в 21:45 по московскому времени, монегаски выйдут на поле против Лиона.

Экс-игрок московского ЦСКА пропустит первую встречу из-за перебора жёлтых карточек, полученных в прошлом сезоне, который, к слову, он же сам и спас, когда буквально вытащил клуб из зоны вылета из 1-й лиги.

Как рассказал сам Головин в интервью, хотя прошлый сезон сложно назвать успешным, менять команду "каждый год он не намерен". К новому сезону россиянин подготовился основательно и даже сменил имидж, стал блондином, рассчитывая на светлые изменения.