СМИ: Бывший сотрудник ФБР подал в суд за "незаконное" увольнение из-за Трампа

8

via GIPHY

Экс-сотрудник Бюро расследований настаивает, что его отставка была политически мотивирована.

Бывший замдиректора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства весной прошлого года, подал в суд на Минюст США и ФБР, сообщает Axios.

По данным издания, бывший сотрудник бюро настаивает, что его отставка была политически мотивирована, кроме того, увольнение нарушило его право на свободу слова.

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал иск к Минюсту и ФБР за нарушение его прав согласно Первой поправке [Конституции США] в части увольнения за "отказ присягнуть на партийную верность" президенту Трампу, — сказано в сообщении издания.

Несколько дней назад другой бывший сотрудник ФБР также подал иск с тем же содержанием против американской администрации. Он обвинил власти в нарушении его права на свободу слова, а также права не свидетельствовать против себя.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×