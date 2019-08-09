СМИ: Бывший сотрудник ФБР подал в суд за "незаконное" увольнение из-за Трампа

Экс-сотрудник Бюро расследований настаивает, что его отставка была политически мотивирована.

Бывший замдиректора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства весной прошлого года, подал в суд на Минюст США и ФБР, сообщает Axios.

По данным издания, бывший сотрудник бюро настаивает, что его отставка была политически мотивирована, кроме того, увольнение нарушило его право на свободу слова.

— Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал иск к Минюсту и ФБР за нарушение его прав согласно Первой поправке [Конституции США] в части увольнения за "отказ присягнуть на партийную верность" президенту Трампу, — сказано в сообщении издания.

Несколько дней назад другой бывший сотрудник ФБР также подал иск с тем же содержанием против американской администрации. Он обвинил власти в нарушении его права на свободу слова, а также права не свидетельствовать против себя.