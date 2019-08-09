В "Роскосмосе" назвали дату коммерческого пуска ракеты "Протон-М"

Новый коммерческий пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Протон-М" с космодрома Байконур ориентировочно должен состояться 30 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

По данным агентства, корабль выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, а также американский технологический Mission Extension Vehicle-1.

Отмечается, что в 2019-м уже было совершено три пуска ракет "Протон", до конца года планируется провести ещё три запуска.

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