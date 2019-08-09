Трамп назначил нового и.о. директора Национальной разведки США

Освободившееся место директора Национальной разведки США временно займёт занимающий сейчас пост руководителя Национального контртеррористического центра (НКТЦ) Джозеф Магуайр. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

— Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки и займёт должность с 15 августа, — написал он в "Твиттере".

Вопрос, кто же именно займёт директорский пост, оставался открытым с тех самых пор, как в середине июля стало известно, что Трамп собирается отправить в отставку тогдашнего главу ведомства Дэниела Коутса.

Одним из возможных кандидатов считалась его первый заместитель Сью Гордон, которую и сам Трамп называл возможным кандидатом, однако она тоже подала заявление об отставке, причём на тот же день, что и её руководитель.