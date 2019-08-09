В Минобороны Британии сообщили о двух сопровождениях самолётов РФ

В заявлении ведомства отмечается, что миссию проводили совместно с ВВС Финляндии и Швеции.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что их истребители Typhoon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолётов возле границы с воздушным пространством Соединённого Королевства и Эстонии.

По информации британских военных, в первом случае истребитель подняли в воздух "с авиабазы ВВС Лоссимут для сопровождения двух российских патрульных самолётов" для того, чтобы предупредить нарушения самолётами РФ границы с Великобританией.

Во втором случае, как рассказали в Минобороны, "истребители Typhoon, обеспечивающие патрулирование над Балтийским морем в рамках миссии НАТО, засекли дальний противолодочный самолёт Ту-142", который совершал полёт у эстонской границы в западном направлении.

В заявлении отмечается, что миссию проводили совместно с ВВС Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что российские истребители за неделю поднимались 12 раз в небо, чтобы не допустить нарушения границ РФ.