СМИ: Сбербанк намерен купить 80% "Союзмультфильма"

"Союзмультфильм" и Сбербанк обратились к Правительству РФ с просьбой поддержать покупку последним 80% мультипликационной студии. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что в начале июля первый вице-премьер Антон Силуанов написал письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать идею при условии, что государство сохранит долю в 25%+1 акция в "Союзмультфильме", и тот сделку одобрил.

По данным издания, "Союзмультфильм" фактически превратится из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента банка. Предполагается, что в распоряжении Сбербанка на условиях роялти окажутся лицензии на изображения из "золотой коллекции", например, Винни-Пуха, Чебурашки, Волка и Зайца, Карлсона и другие.