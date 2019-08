СМИ: Facebook готова платить по $3 млн в год за новости в своей соцсети

Новая функция может появиться уже предстоящей осенью, при этом авторы материалов могут сами решать, как публиковать контент.

Американская компания Facebook предлагает по три миллиона долларов телеведущим СМИ США за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноимённой соцсети. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Facebook остановила свой выбор в том числе на The Walt Disney Company, телекомпании ABC, газете The Washington Post, агентстве деловых новостей Bloomberg и компании Dow Jones, дочернем предприятии The Wall Street Journal. Каждая лицензия действует три года. Предполагается, что вкладка новостей появится в социальной сети уже предстоящей осенью.

При этом Facebook готова предоставить этим СМИ свободу в выборе характера появления материалов. В первом случае предусмотрено прямое размещение статьи в соцсети, а во втором — размещение только заголовка, при открытии которого происходит автоматический переход по ссылке на сайт средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что Facebook собирается выпустить собственную криптовалюту в 2020 году.