СМИ: Facebook готова платить по $3 млн в год за новости в своей соцсети

Американская компания Facebook предлагает по три миллиона долларов телеведущим СМИ США за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноимённой соцсети. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
По информации источников издания, Facebook остановила свой выбор в том числе на The Walt Disney Company, телекомпании ABC, газете The Washington Post, агентстве деловых новостей Bloomberg и компании Dow Jones, дочернем предприятии The Wall Street Journal. Каждая лицензия действует три года. Предполагается, что вкладка новостей появится в социальной сети уже предстоящей осенью.
При этом Facebook готова предоставить этим СМИ свободу в выборе характера появления материалов. В первом случае предусмотрено прямое размещение статьи в соцсети, а во втором — размещение только заголовка, при открытии которого происходит автоматический переход по ссылке на сайт средства массовой информации.
Ранее сообщалось, что Facebook собирается выпустить собственную криптовалюту в 2020 году.
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