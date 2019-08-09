В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

Стихия, скорость ветра в центре которой сейчас составляет 60 м/с, ударит по побережью между уездами Сяншань и Цаннань к утру субботы.

Наивысший красный уровень опасности объявили в Китае из-за приближающегося к востоку страны супертайфуна, ставшего девятым по счёту в этом сезоне и получившего название "Лекима". Такое уведомление опубликовала Центральная метеорологическая служба КНР.

Тропический циклон продвигается в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 км/ч. Его эпицентр в настоящее время располагается примерно в 280 км от восточного побережья страны. К утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центре которого сейчас составляет 216 км/ч (60 м/с), по прогнозам, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью между уездами Сяншань и Цаннань.

Тропический циклон, судя по его траектории, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого в субботу ожидаются мощные порывы ветра до 162 км/ч (45 м/с).

Местные власти принимают подготовительные меры в целях минимизации возможного ущерба от удара стихии. Находящимся в море судам предписали избегать опасных районов и по возможности зайти в порты. В потенциально опасных районах укрепляют шаткие конструкции, предписано не проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.