Кожемяко поблагодарил вожатых, спасавших детей при пожаре в "Холдоми"

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Фото © Официальный сайт Администрации Приморского края

Четверо парней были награждены почётными грамотами, ещё 16 получили слова благодарности от главы региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с вожатыми из студенческого педагогического отряда "Территория инициативы", которые в ночь на 23 июля помогли вытащить из объятого огнём палаточного городка на базе "Холдоми" 185 детей.

Особые слова благодарности хочу сказать четырём парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасённых ребят будут благодарны вам всю жизнь, — приводит его слова пресс-служба региональной администрации.

Алексей Завальнюк, Владимир Игнатов, Павел Марчук и Артём Польшин были награждены почётными грамотами за выполнение гражданского долга и самоотверженность в экстремальной ситуации, ещё 16 вожатым были объявлены слова благодарности.

Отмечается, что именно "грамотные и слаженные действия" ребят позволили избежать более ужасающих последствий и оказать детям всю необходимую помощь.

Напомним, что пожар в детском лагере произошёл 22 июля. На момент возгорания в нём находилось 189 детей. В связи с начавшимся расследованием суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова. В ходе разбирательства прокуратура нашла множество нарушений в лагере.

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