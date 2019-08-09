Кожемяко поблагодарил вожатых, спасавших детей при пожаре в "Холдоми"

Четверо парней были награждены почётными грамотами, ещё 16 получили слова благодарности от главы региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с вожатыми из студенческого педагогического отряда "Территория инициативы", которые в ночь на 23 июля помогли вытащить из объятого огнём палаточного городка на базе "Холдоми" 185 детей.

— Особые слова благодарности хочу сказать четырём парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасённых ребят будут благодарны вам всю жизнь, — приводит его слова пресс-служба региональной администрации.

Алексей Завальнюк, Владимир Игнатов, Павел Марчук и Артём Польшин были награждены почётными грамотами за выполнение гражданского долга и самоотверженность в экстремальной ситуации, ещё 16 вожатым были объявлены слова благодарности.

Отмечается, что именно "грамотные и слаженные действия" ребят позволили избежать более ужасающих последствий и оказать детям всю необходимую помощь.

Напомним, что пожар в детском лагере произошёл 22 июля. На момент возгорания в нём находилось 189 детей. В связи с начавшимся расследованием суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова. В ходе разбирательства прокуратура нашла множество нарушений в лагере.