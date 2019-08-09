Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашютной системы в Швеции

Испытания в Швеции парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 обернулись неудачей, макет станции разбился при посадке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с итогами испытаний.

— Испытания парашютной системы на шведском полигоне Эсрейндж окончились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке, — приводит агентство слова собеседника.

В пресс-службе Европейского космического агентства на данный момент не прокомментировали эту информацию.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, авария вряд ли может повлиять на сроки запуска космического аппарата в следующем году, поскольку время на доработку системы ещё есть.

— Для того и проводятся испытания. За оставшееся время можно парашютную систему отработать. Думаю, сроки не сдвинутся, если не возникнут какие-то новые причины. Если в этот раз не удалось — подправят, времени ещё достаточно, — цитирует эксперта агентство.