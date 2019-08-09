"Авиалесоохрана" за сутки ликвидировала 43 лесных пожара

За минувшие сутки на территории России было ликвидировано 43 природных пожара на общей площади более 3,9 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

— За прошедшие сутки, 8 августа, в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 3291 гектар, — приводит слова сообщения РИА "Новости".

Так, по данным ведомства, по состоянию на 00:00 9 августа на территории России продолжают действовать 196 лесных пожаров на площади 197 652 гектара, что на 8473 гектара больше, чем днём ранее.

Сообщается, что наибольшая площадь пожаров, по которым проводятся работы по активному тушению, зарегистрирована в Иркутской области — 126 632 гектара, а также в Красноярском крае — 86 пожаров на площади 64 453 гектара.