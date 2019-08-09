Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма, считает избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

— Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где — очевидно — российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации, — ответил он журналисту, который заявил, что Россия якобы является воюющей стороной в Донбассе.

Волошин подчеркнул, что много раз читал отчёты украинского генштаба и разговаривал с военными, на основе чего сделал выводы, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что его страна "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором более 95% избирателей поддержали присоединение к РФ. В Москве неоднократно отмечали, что жители полуострова изъявили свою волю в соответствии с международным правом. При этом нынешний президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что якобы вернёт Крым в состав Незалежной.