В МИД Польши испугались сближения России и Европы

Отмечается, что таким образом РФ может "уйти от ответа" за воссоединение с Крымом, чем создаст "опасный прецедент".

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что некоторые европейские страны становятся всё более дружелюбными в отношениях с Россией.

— Похоже, некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика недальновидна, — сказал он в интервью агентству Reuters

Он также заявил, что подобное потепление в отношениях с Москвой может дать Кремлю сигнал, что Европа "позволит РФ уйти от ответа", например, за воссоединение Крыма, что по его словам, может создать "опасный прецедент". И напомнил, что против России принимались меры, однако та "не отступила ни на полшага назад".

— Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на разные вечеринки или танцевать вместе, — сказал Пшидач, напомнив о том, что Владимир Путин был в числе гостей на свадьбе экс-главы МИД Австрии и станцевал с невестой.

Отношения западных стран и резко ухудшились из-за событий на востоке Украины, а также в Крыму после проведённого там референдума о воссоединении с Россией в марте 2014 года.