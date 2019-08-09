Япония внесла Южные Курилы в маршрут олимпийского огня в 2020 году

Оспариваемые японцами четыре принадлежащие России острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на сайте Олимпиады-2020.

Острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи на данном официальном портале "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Кликнув на один из этих российских островов, на сайте можно попасть в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

Напомним, Южные Курилы являются предметом многолетнего спора России и Японии. Токио считает российские острова своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года будет проходить Паралимпиада.

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