Лидер Южной Кореи провёл перестановки в правительстве

Они коснулись глав министерств юстиции, науки и техники, сельского хозяйства, по делам женщин и семьи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сменил глав нескольких министерств и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации Ко Мин Чжон.

Перестановки коснулись глав министерств юстиции, науки и техники, сельского хозяйства, по делам женщин и семьи.

— Смена посла и кадровые перестановки в кабмине подчёркивают последовательность политики реформ правительства Мун Чжэ Ина, — завила Ко Мин Чжон.

По её словам, во внимание приняли порядочность и компетентность кандидатов на посты министров. Теперь их ждёт этап формального утверждения в парламенте перед вступлением в должность.