В США неизвестный пришёл в супермаркет Walmart с оружием и в бронежилете

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Фото © Twitter / StanceGrounded‏

Пока люди в спешке выбегали на улицу, он шёл по магазину с тележкой для покупок и снимал происходящее на свой телефон.

В американском городе Спрингфилд в штате Миссури полиция задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader.

По словам представителя полиции города Майка Лукаса, молодой человек подошёл к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и ещё одной единицей оружия, затем он зашёл внутрь, подняв панику. Пока посетители магазина в спешке выбегали на улицу, молодой человек шёл по супермаркету с тележкой для покупок и снимал происходящее на свой телефон, попутно комментируя.

Выйдя из магазина, он попал под прицел сотрудника пожарной охраны, который не находился на службе в это время. Так мужчина удерживал подозреваемого на месте до приезда полиции.

Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось, — приводит издание слова Лукаса.

На данный момент сотрудники полиции выясняют мотивы поступка, а также, имел ли молодой человек намерение кого-то убить.

Магазины сети Walmart оказались в центре внимания после того, как в прошлые выходные в городе Эль-Пасо штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибло 22 человека, а более 20 получили ранения. Кроме того, на днях в городе Батон-Руж, штат Луизиана произошла стрельба в супермаркете той же сети.

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