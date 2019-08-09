В США неизвестный пришёл в супермаркет Walmart с оружием и в бронежилете

Пока люди в спешке выбегали на улицу, он шёл по магазину с тележкой для покупок и снимал происходящее на свой телефон.

В американском городе Спрингфилд в штате Миссури полиция задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader.

TODAY in Springfield Missouri



White Male 20, w/ over 100 rounds on his person, walking into a Walmart w/ a rifle & armor on



OFF DUTY FIREFIGHTER WAS ABLE TO STOP HIM FROM MASS MURDERING INNOCENT PEOPLE



Oh and yeah he was arrested ALIVE



WHITE SUPREMACY IS THE NATIONAL THREAT! pic.twitter.com/eTNrhtxr00 — StanceGrounded (@_SJPeace_) August 9, 2019

По словам представителя полиции города Майка Лукаса, молодой человек подошёл к магазину в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и ещё одной единицей оружия, затем он зашёл внутрь, подняв панику. Пока посетители магазина в спешке выбегали на улицу, молодой человек шёл по супермаркету с тележкой для покупок и снимал происходящее на свой телефон, попутно комментируя.

Выйдя из магазина, он попал под прицел сотрудника пожарной охраны, который не находился на службе в это время. Так мужчина удерживал подозреваемого на месте до приезда полиции.

— Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось, — приводит издание слова Лукаса.

На данный момент сотрудники полиции выясняют мотивы поступка, а также, имел ли молодой человек намерение кого-то убить.

Магазины сети Walmart оказались в центре внимания после того, как в прошлые выходные в городе Эль-Пасо штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибло 22 человека, а более 20 получили ранения. Кроме того, на днях в городе Батон-Руж, штат Луизиана произошла стрельба в супермаркете той же сети.