В Дании начали выдавать ипотеку под 0% и –0,5% годовых

Ранее другая кредитная организация начала заключать договоры с отрицательной ставкой.

Датский банк Nordea Bank Abp начал выдавать ипотечные кредиты с нулевой процентной ставкой. Единственное условие — срок займа должен составлять 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты организации разрабатывают модель приведения к нулевому уровню процентной ставки кредитов сроком на 30 лет. А в начале августа банк Realkredit Danmark уже начал заключение 30-летних договоров со ставкой 0,5% годовых.

При этом представители Jyske Bank заявили о планах начать выдачу ипотечных кредитов на срок в десять лет с отрицательной процентной ставкой в –0,5%, что позволит клиентам получать выплаты от банка.

Впрочем, несмотря на такую, казалось бы, отличную перспективу для граждан, многие специалисты выражают обеспокоенность относительно кредитов с нулевой и отрицательной ставкой, поскольку это может привести к росту цен на жильё.