СМИ: Вайнштейн успел продать недвижимость на $56 млн незадолго до секс-скандалов

Одна из покупательниц приобрела дом продюсера всего за три дня до появления скандальных публикаций о нём.

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн смог продать шесть объектов недвижимости за 55,9 миллиона долларов за полгода до того, как появились публикации, изобличающие его в домогательствах и изнасилованиях, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, недвижимость продали в период с октября 2017-го по апрель 2018 года. В апреле того же года Вайнштейн продал и офисные помещения, которые принадлежали ему и его брату Роберту.

Журналисты издания поговорили с Лесли Коэн, которая приобрела дом продюсера в штате Коннектикут всего за три дня до появления скандальных публикаций о Вайнштейне. Женщина сочла, что её обманули, поскольку ей никто не сказал заранее о нравах владельца дома.

Ранее Харви Вайнштейн заявлял, что готов выплатить 44 миллиона долларов потерпевшим женщинам и кредиторам, которые курируют дела о банкротстве его компании.