Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии

Перед поездкой глава кабмина РФ обсудил вопросы российско-киргизских отношений с Владимиром Путиным.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что Москва продолжит в будущем оказывать помощь и поддержку республике.

— У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнёру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь, — заверил он.

Он добавил, что перед своей поездкой на заседание Евразийского межправительственного совета обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом РФ.

— Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед этой поездкой мы как раз обсуждали наши отношения и ряд других вопросов, — пояснил глава российского кабмина.

Медведев выразил уверенность, что "сегодняшние встречи внесут вклад в копилку двустороннего партнёрства между странами".

Визит российского премьер-министра проходит на фоне обострения ситуации в Киргизии из-за задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. 8 августа экс-лидер государства сдался силовикам после переговоров, сегодня его арестовали.