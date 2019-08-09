СМИ: В управлении МВД России по Красноярскому краю прошли обыски

В Красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю прошли обыски, пишет ТВК.
Сообщается, что высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов подозревают в мошенничестве и взяточничестве. Сотрудники ФСБ задержали замглавы отдела Евгения Мотина.
Официальной информации по обыскам и задержанию на данный момент нет.
Напомним, уголовное дело бывшего замглавы полиции Александра Кузнецова, обвиняемого в превышении полномочий, передано в суд. Генерал в 2012 году подписал акт приёмки работ по возведению следственного изолятора на 200 миллионов рублей, который всё ещё не введен в эксплуатацию.
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