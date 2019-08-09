Полиция Новой Зеландии изъяла партию метамфетамина стоимостью $93 миллиона

Полиция города Окленд в Новой Зеландии изъяла партию метамфетамина весом более 200 килограммов, стоимость которой оценивается приблизительно в 144 миллиона новозеландских долларов, или 93 миллиона долларов США.

Согласно данным правоохранителей, они получили ордер на обыск квартиры 60-летнего гражданина Великобритании, проживающего в городе и подозреваемого в связях с иностранными преступными группировками. В помещении оперативники обнаружили шкаф, подозрительно заполненный коробками с "лекарствами".

— Анализ сточных вод показывает, что новозеландцы используют около 16 кг метамфетамина в неделю. Изъятое количество эквивалентно четырём месяцам национального потребления метамфетамина, — рассказал журналистам инспектор Пол Ньюман.

По словам полицейского, изъятая партия станет серьёзным ударом для наркодилеров и преступных группировок, которые "эксплуатируют семьи и общины Новой Зеландии ради собственной выгоды".

Также в ходе следственных действий был задержан ещё один мужчина, тоже являющийся гражданином Великобритании. Им обоим предъявлены обвинения в хранении наркотиков, ожидается, что они предстанут перед судом 27 августа и 4 сентября соответственно.