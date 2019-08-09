Пять человек погибли при стрельбе в игровом клубе в Чили

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Фото © Flickr/Mesa0789

Причиной тому мог стать конфликт, который произошёл незадолго до этого снаружи заведения.

Пять человек погибли вечером 8 августа в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде столицы Чили Сантьяго. Об этом информирует радиостанция BioBio.

По данным очевидцев, стрельбу по посетителям открыл вошедший туда неизвестный. По информации полиции, злоумышленник сделал не менее 42 выстрелов. Предположительно, причиной тому стал конфликт, который произошёл незадолго до этого снаружи заведения.

Ведутся поиски преступника. Правоохранители не исключают, что у него были сообщники.

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