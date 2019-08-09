Названы опасные для здоровья сыры

Эксперт рекомендовал воздержаться от употребления плавленных сыров из-за высокого содержания трансжиров и растительных добавок.

Даже один кусочек сыра с плесенью для некоторых людей может нанести непоправимый вред здоровью и грозить проблемами с пищеварением. Об этом заявила диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова в интервью газете "Аргументы и факты".

По её словам, наибольшую опасность опасность таят в себе сыры с плесенью, поскольку они могут выделять токсичные вещества, а также спровоцировать развитие листериоза. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным женщинам, ведь это может привести к внутриутробному заражению плода и, как следствие, прерыванию беременности или аномалиям в развитии ребёнка.

Также рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Кроме того, врач не рекомендует употреблять в пищу в больших количествах рассольные и острые сыры, например, брынзу и сулугуни, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией, бронхиальной астмой, а также склонным к отёчности.

— Допустимая норма сыра — это 30-40 граммов в день. Рассольные сыры не навредят, если их есть в небольшом количестве, — добавила Панова.

Она подчеркнула, что остальные виды сыров можно есть всем, но опять же в разумных количествах. Правда при этом уточнила, что стоит отказаться от плавленных сыров, поскольку они зачастую содержат растительные жиры, растительные добавки и трансжиры, "ускоряющие процесс старения организма".

А вот кому следует полностью отказаться от сырных угощений, по словам Пановой, так это людям с непереносимостью лактозы, поскольку даже так называемые низколактозные сыры, например, пармезан, могут привести к проблемам с пищеварением.