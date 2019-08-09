В Хабаровске подтоплено несколько домов, уровень воды растёт

Число пострадавших дач на островах около города, в свою очередь, увеличилось до 913.

Паводок на реке Амур подтопил уже несколько дворов в Хабаровске, информирует пресс-служба регионального правительства.

— Со вчерашнего дня Амур у Хабаровска начал заходить на приусадебные участки в низких местах города. По данным регионального ГУ МЧС РФ, сейчас подтоплены один двор на улице Вилюйской и три двора на улице Богачева, где живут девять человек, а также дорога по улице Штормовой. На островах Дачный, Большой Уссурийский и Кабельный вода затопила 913 дач. Ещё вчера эта цифра была почти на треть меньше, — уточняется в сообщении.

Паводковая ситуация с каждым днём продолжает ухудшаться, отмечают в правительстве. По мере роста уровня реки будут подтапливаться как дачи, так и придомовые территории. Согласно расчётам, сделанным после наводнения 2013 года, при отметках 5,5–6 метров может подтопить 1,4 тысячи дач и 24 придомовые территории в низинах. После уровня 6,5 метра в зоне риска окажутся 3,7 тысячи дач, жилые дома, водозабор в районе остановки "Красная речка" и подъездные пути к ТЭЦ-3.

Сегодня утром уровень Амура около города поднялся до 513 сантиметров. Предполагается, что в ближайшие два дня уровень реки возрастёт на 30–40 сантиметров. К 12–14 августа ожидается пик подтопления с уровнем в 550–600 сантиметров.

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