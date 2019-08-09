Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще всего рожают первенца

По словам эксперта, современные мамы всё чаще откладывают создание семьи ради карьеры и в будущем эта тенденция лишь продолжится.

В минувшем году российские женщины чаще всего рожали первого ребёнка в возрасте 26 лет, второго в 30, а третьего в 31 год.Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Как правило, четвёртый ребёнок появляется в возрасте 33 года, а пятый и все последующие уже после 34. При этом отмечается, что популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно, однако средний возраст рожениц значительно вырос.

По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, такая тенденция прослеживается не только в России.

— За последние 15 лет средний возраст рождения ребёнка заметно растёт. Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин, — рассказал он.

По словам Шульгина, сейчас женщины всё чаще отдают предпочтение карьере вместо создания семьи и поэтому откладывают рождение ребёнка. В будущем эта тенденция будет продолжаться.