В Британии учителя начальных классов уволили за рэп о сексе и наркотиках

В одной из школ британского города Донкастер разгорелся скандал из-за учителя начальной школы Кристиана Вебба, который оказался рэпером с весьма сомнительным содержанием текстов своих песен. В Сети обнаружили youtube-канал мужчины, где он под псевдонимом MC Devvo читает рэп о сексе, наркотиках и избиениях людей.

Как отмечает таблоид The Sun, Вебб проработал в школе четыре года прежде чем вскрылась информация об его альтер-эго. И хотя большая часть его песен, которые он сочинял с другом Дэвидом Фиртом носят откровенно сатирический характер, родители оказались не в восторге от такого творчества преподавателя своих детей.

— Все говорят, что он великолепен, но вы хотели бы, чтобы Али Джи (вымышленный пародийный образ рэпера, которого придумал и сыграл актёр Саша Барон Коэн. — Прим. Лайфа) был учителем вашего ребёнка? — цитирует издание одного из родителей.

Ранее Лайф, составил подборку из семи историй о том, как информация из соцсетей может уничтожить вашу жизнь всего за один пост.