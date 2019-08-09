Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве из-за непогоды

Более 30 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы сегодня, 9 августа, на фоне непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно последней информации, во Внуково задерживается вылет и прилёт семи самолётов. В аэропорту Домодедово 15 рейсов задержано, ещё два отменено. В Шереметьево задержано 10 самолётов. В аэропорту Жуковский отправления и прибытия рейсов проходят по расписанию.

Ранее сообщалось, что Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией из-за непогоды.