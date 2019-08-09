В Нижегородской области автомобиль влетел в толпу пешеходов

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, двоим потребовалась госпитализация.

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу пешеходов, стоявших на обочине дороги недалеко от посёлка Турбаза в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, по предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, что и стало причиной ДТП.

— По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на левую обочину, где совершил наезд на граждан, стоявших у припаркованного автомобиля. В результате данного ДТП семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.