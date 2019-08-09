Белая медведица забрела в Анадырь и полакомилась нерпой

Косолапую привлекли заваленные горбушей берега лимана, которую рыбаки выкидывают вместе с потрохами.

Белая медведица вышла к причалу в Анадыре, полакомилась нерпой и снова отправилась в море. Теперь специалисты решают, что делать в случае возвращения краснокнижной хищницы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

— Подкрепившись, зверь сошёл в воду и уплыл, так как был обеспокоен бродившими рядом людьми и собаками. Толчком для ухода в воду послужили брошенные работником порта камни. К сожалению, эта медведица вернётся снова, не сюда, так на другой участок берега. Потому что за месяц рыбалки уже весь берег завален выброшенными горбылями, потрохами, да и дохлыми тюленями, которые путаются и захлебываются в сетях, — написал он в "Фейсбуке".

По словам учёного, в середине июля эта самка несколько дней жила рядом с маяком на косе Русская Кошка в 60 километрах от города, а затем у посёлка Угольные Копи. Кочнев заявил о необходимости решить судьбу косолапой. Он призвал рыбаков избавляться от улова надлежащим образом, не выкидывая его на берег.

Ранее сообщалось, что в Норильске поймали самку краснокнижного белого медведя, которая в поисках еды вышла в город с берега Карского моря.