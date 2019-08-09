Под Хабаровском с подтопленного острова спасли дачника и семь его кошек

По словам мужчины, он не смог вовремя покинуть зону бедствия, потому что одно животное ушло охотиться, а бросить питомцев он не мог.

Сотрудники МЧС в Хабаровском крае провели операцию по спасению мужчины с подтопленного острова Дачный, расположенного недалеко от краевой столицы. Как сообщили в ведомстве, дачник плохо ориентировался на местности и не мог сразу объяснить, где находится его дом. Спасателям пришлось прибегнуть к помощи беспилотника и председателя садового общества, к которому был отнесён садовый участок. Поиски затянулись на несколько часов, однако в конечном счёте им удалось добраться до мужчины, где выяснилось, что помимо дачника вывозить из опасной зоны предстоит ещё семь кошек.

— Добравшись до места, спасатели вместе с председателем садового общества помогли мужчине погрузить его нехитрый скарб. Но самым ценным грузом оказались котомки с кошачьим семейством — кошка, кот и пятеро полуторамесячных котят. Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад, выбраться самостоятельно на "большую землю" уже было невозможно без лодки. Уровень воды, по его словам, достигал местами уже метров двух, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Мужчину вместе с питомцами доставили в Хабаровск, после чего он отправился пережидать сход воды к своим друзьям.

Как отметили в МЧС, спасение дачника и кошачьего семейства совпало с Международным днём кошек — 8 августа. В честь памятного дня Лайф подготовил подборку интересных фактов об этих ласковых пришельцах.