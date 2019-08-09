Фотоловушка в Приморье сняла медведицу во время кормления детёнышей-переростков

Косолапым малышам уже больше года, однако они продолжают лакомиться молоком матери.

Самка бурого медведя и три её детёныша-подростка попали в фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье в необычный момент — во время грудного вскармливания.

— Несмотря на то что медвежатам уже больше года, они продемонстрировали, как продолжают лакомиться молоком матери, которая никак не препятствует своим подросшим детёнышам, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Поведение медведей довольно удивительно, поскольку детёныши к такому возрасту уже вполне способны самостоятельно питаться желудями, орехами, ягодами и мелкими животными, которых их учит добывать мать.

Ранее сообщалось, что белая медведица вышла к причалу в Анадыре, полакомилась нерпой и снова отправилась в море.