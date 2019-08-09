Синоптики вновь предупредили москвичей о штормовом ветре и дожде

Столбики термометров в столице снова опустятся и достигнут 17–19 градусов тепла.

Москву сегодня, 9 августа, ожидает новое похолодание и кратковременные дожди. Согласно прогнозу синоптиков "Фобоса", днём солнце ненадолго выглянет из-за туч и снова скроется.

Средняя скорость ветра составит от семи до двенадцати метров в секунду. Однако временами порывы могут достигать штормовых значений — 17–22 метров в секунду. Днём столбики термометров в столице будут находиться в пределах 17–19 градусов тепла, в Подмосковье ожидается 15–20 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 736 мм рт. ст.

Ранее сегодня сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за непогоды отменено и задержано более 30 рейсов.