BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России

BMW 5-й и 6-й серий, которые были проданы с 2003 по 2010 год, вернут в сервис для проверки. Причина — возможные проблемы с проводкой.

ООО "БМВ Русланд трейдинг", официальный представитель BMW в России, отзывает 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серий, которые были реализованы с июня 2003-го по август 2010 года из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к различным нарушениям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.

Отметим, что в некоторых случаях нагревание резьбового соединения может привести к оплавлению проводки.

На отзываемых автомобилях проведут проверку и необходимую доработку. Все работы по ремонту будут бесплатны для автовладельцев.

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