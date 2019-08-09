BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России

ООО "БМВ Русланд трейдинг", официальный представитель BMW в России, отзывает 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серий, которые были реализованы с июня 2003-го по август 2010 года из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к различным нарушениям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.
Отметим, что в некоторых случаях нагревание резьбового соединения может привести к оплавлению проводки.
На отзываемых автомобилях проведут проверку и необходимую доработку. Все работы по ремонту будут бесплатны для автовладельцев.
Ранее Лайф рассказывал, что в России отзывают свыше шести тысяч Audi Q5.
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