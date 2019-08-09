В Киеве предложили приостановить минские соглашения из-за гибели четырёх военных

Представитель Украины считает, что это нужно сделать до встречи лидеров государств — участников "нормандского формата".

После того как под Павлополем погибли четверо украинских военнослужащих, Украине стоит приостановить участие в минском процессе. Так считает представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный.

— С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать, — Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат", — заявил он в эфире телеканала ATR.

Как сообщал Лайф, в Донбассе за день погибли четверо украинских военных. Огонь по ним якобы вёлся из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Военные ДНР заявили, что атаку организовали не они.

После этого Зеленский призвал Путина, Макрона и Меркель к встрече в "нормандском формате".