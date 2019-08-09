Жители Австралии выбрали самую милую коалу континента

Пользователи оставили десятки тысяч восторженных комментариев к фотографиям Таллоу.

Жители Австралии в течение двух месяцев выбирали самую милую коалу континента, победила восьмимесячная Таллоу из Paradise Country Nature Park в Голд Косте. Результаты общенационального конкурса объявил государственный портал Tourism Australia.

— Финальное голосование продолжалось ровно 24 часа. За сутки в нём успели принять участие более одного миллиона человек, и абсолютным лидером стала Таллоу из национального парка Голд Коста. К её фотографиям мы получили десятки тысяч восторженных комментариев, — рассказал один из членов жюри, менеджер по туризму портала Глоба Ник Хендерсон.

В Paradise Country гордятся победой Таллоу. Сотрудники нацпарка отметили, что считают всех своих коал милыми, но теперь у Таллоу есть официальный титул и почётное звание самой милой во всей Австралии.

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