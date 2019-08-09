Житель Ставрополя задержан за попытку зарезать бывшего коллегу — видео

По данным следствия, преступление было совершено из мести: когда мужчины работали в одной фирме, пострадавший плохо относился к подозреваемому.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ставрополя по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, мужчина пришёл в офис одной из управляющих компаний города, где ранее работал, и накинулся на экс-коллегу с ножом. Преступник успел нанести мужчине четыре удара ножом в живот, однако пострадавшему удалось отбиться, сбежать и заблокировать нападавшего в офисе.

— С полученными ранениями 39-летний мужчина доставлен в больницу, где ему оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как считает следствие, мотивом преступления послужила месть. Якобы во время совместной работы пострадавшего и подозреваемого последний плохо относился к первому.

Суд принял решение об аресте подозреваемого на время следствия.

А пермский школьник ранее спасся от пьяного хулигана с ножом благодаря карате.