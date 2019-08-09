В Москве двое мотоциклистов ограбили предпринимателя на 3,6 млн рублей

С места ограбления преступники скрылись на байке чёрного цвета, их личности устанавливают.

В центре Москвы на улице Большая Пионерская к индивидуальному предпринимателю подошёл человек в мотоэкипировке и шлеме, ударил его по лицу и выхватил рюкзак, в котором находилось 3,6 миллиона рублей и банковские карты. Об инциденте рассказали агентству городских новостей "Москва" в столичном ГУ МВД РФ.

— Неизвестный гражданин в мотоциклетном костюме и шлеме ударил по лицу индивидуального предпринимателя 1961 года рождения, открыто похитил у него рюкзак с 3,6 млн рублей и банковскими картами, после чего скрылся вместе с другим неизвестным, поджидавшим его на мотоцикле чёрного цвета, — говорится в сообщении правоохранителей.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже.

Ранее на юге столицы мужчина с пистолетом ограбил банк. А на западе города две москвички с кирпичом ограбили "Пятёрочку".