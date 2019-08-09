Бейонсе заподозрили в беременности из-за помады

Звезда спровоцировала слухи об интересном положении фотографиями, на которых позирует, сложив руки на животе.

Американскую певицу Бейонсе заподозрили в беременности после публикации нескольких постов в "Инстаграме". Подписчиков натолкнули на подобные мысли цвет помады и аксессуаров, а также поза поп-дивы.

На фотографиях Бейонсе позирует в клетчатом платье Altuzarra, сложив руки на животе. Фанаты посчитали, что 37-летняя звезда пытается кое-что скрыть, и оставили почти 1,5 миллиона комментариев под снимком.

"Мы давно знали, что она беременна", "Первое, на что я обратила внимание, — твой живот. Не прячь его, сестричка!", "Она абсолютно точно беременна — это видно по её лицу и её лодыжкам", — пишут подписчики Бейонсе. Другие обратили внимание на фиолетовый цвет губной помады, клатча, цветов и очков. Они напомнили, что этому цвету часто отдают предпочтение беременные.

Портал "Дни.ру" напомнил, что Бейонсе уже является счастливой многодетной мамой. У поп-дивы с мужем рэпером Джей Зи есть дочка Блю Айви Картер, а также близняшки — дочь Руми и сын Сэр.

Ранее сообщалось, что Бейонсе и Джей Зи предложили своим фанатам стать веганами в обмен на пожизненный абонемент на их концерты.