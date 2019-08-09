В России появится национальный стандарт на школьную форму

Особое внимание в документе будет уделено характеристикам ткани, в том числе и составу.

Росстандарт планирует утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на форму российских школьников в следующем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

— В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, — отметил он.

Кроме того, в документе будут указаны требования к материалу, в частности к его прочности, стойкости и воздухопроницаемости. Также в стандарт включат характеристики ткани, способность к образованию катышек и изменению параметров после стирки. При этом требования будут более строгими, чем к обычной детской одежде.

В Росстандарте подчеркнули, что разработка документа была инициирована для того, чтобы снизить процент некачественных и небезопасных вещей, которые сегодня представлены на рынке детских товаров. В частности, новый ПНСТ поможет избежать "эффекта скафандра", когда дети вынуждены ежедневно проводить время в неудобной одежде с синтетической подкладкой.

Ранее Лайф писал, что в преддверии нового учебного года специалисты "Роскачества" составили список рекомендаций по выбору школьной формы.