СМИ: В российских аптеках стало меньше дешёвых лекарств

Производители заявляют, что аптечным сетям невыгодно торговать ими из-за низкой надбавки в цене.

За первую половину 2019 года в российских аптеках продажи лекарственных препаратов стоимостью от 50 до 150 рублей упали на 3%, от 150 до 500 рублей — на 3,3 %. А вот продажи лекарств ценовой категории выше 500 рублей увеличились на 7,8 %. Такой рост произошёл впервые за последние три года, говорится в отчёте аналитики из DSM Group. Об этом сообщает "Коммерсант".

Аптечные сети объясняют такие изменения инфляцией. Из-за неё увеличилась стоимость — и лекарственные препараты перешли в другую ценовую категорию.

Ещё одну причину называют фармпроизводители. Аптеки заключают маркетинговые контракты, по которым им выгоднее реализовывать дорогие препараты. Чем больше продадут, тем больше бонусы и вознаграждение.

Законодатели заявили, что будут бороться с этой проблемой. Уже в разработке проект по контролю монополии в аптечном бизнесе. Планируется ограничить маркетинговые договоры на бонусной основе и продажи препаратов фармдистрибьюторами удалённо.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше лекарств впервые с 2015 года.