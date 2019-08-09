Автомобиль въехал в людей на пешеходном переходе в Петербурге

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После столкновения двух легковушек одна из машин отлетела в переходивших дорогу.

<p>Фото © LIFE</p>

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в людей после ДТП. Как стало известно Лайфу, пострадало три человека.

<p>Фото © LIFE</p>

Две машины столкнулись на перекрёстке. После этого один из автомобилей отлетел в толпу. Водители не пострадали благодаря подушкам безопасности, а три пешехода ранены. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сегодня по меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области.

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