Автомобиль въехал в людей на пешеходном переходе в Петербурге

После столкновения двух легковушек одна из машин отлетела в переходивших дорогу.

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в людей после ДТП. Как стало известно Лайфу, пострадало три человека.

Две машины столкнулись на перекрёстке. После этого один из автомобилей отлетел в толпу. Водители не пострадали благодаря подушкам безопасности, а три пешехода ранены. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее сегодня по меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области.