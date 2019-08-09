Суд оценил имущество распавшейся семьи Глушакова в 300 миллионов

Причём, по словам адвокатов его бывшей жены Дарьи, это без учёта солидной суммы, которую он вывел со счетов.

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков снял со счетов порядка 200 миллионов рублей, чтобы не делить их с бывшей женой Дарьей. Об этом заявила адвокат Дарьи Алиса Образцова.

— Суд предоставил нам время до среды (14 августа), чтобы изучить экспертизу и задать какие-то вопросы по оценке имущества. Без учёта выведенных средств речь идёт об имуществе на сумму около 300 миллионов рублей, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс".

Адвокаты Дарьи также получили выписки из банков, согласно которым Глушаков с помощью различных транзакций вывел со счетов порядка 200 миллионов рублей. Так, по словам Образцовой, на утро 3 августа на одном из счетов футболиста было почти 140 миллионов рублей, которые потом "испарились".

Напомним, что Денис и Дарья развелись после громкого скандала. Жена застала футболиста в сауне с неизвестной девушкой. Они были женаты с 2010 года, у них две общие дочери. 16 июля Глушаковы официально перестали быть мужем и женой, а сейчас пытаются поделить имущество. Следующее заседание по данному делу состоится 15 августа.