Суд оценил имущество распавшейся семьи Глушакова в 300 миллионов

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков снял со счетов порядка 200 миллионов рублей, чтобы не делить их с бывшей женой Дарьей. Об этом заявила адвокат Дарьи Алиса Образцова.
— Суд предоставил нам время до среды (14 августа), чтобы изучить экспертизу и задать какие-то вопросы по оценке имущества. Без учёта выведенных средств речь идёт об имуществе на сумму около 300 миллионов рублей, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс".
Адвокаты Дарьи также получили выписки из банков, согласно которым Глушаков с помощью различных транзакций вывел со счетов порядка 200 миллионов рублей. Так, по словам Образцовой, на утро 3 августа на одном из счетов футболиста было почти 140 миллионов рублей, которые потом "испарились".
Напомним, что Денис и Дарья развелись после громкого скандала. Жена застала футболиста в сауне с неизвестной девушкой. Они были женаты с 2010 года, у них две общие дочери. 16 июля Глушаковы официально перестали быть мужем и женой, а сейчас пытаются поделить имущество. Следующее заседание по данному делу состоится 15 августа.
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