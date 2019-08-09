Захарова поблагодарила Украину за разрешение пролёта российского лайнера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" поблагодарила Украину за то, что авиационные власти страны разрешили российскому пассажирскому самолёту войти в своё воздушное пространство.
Несмотря на введённые Киевом ограничения относительно авиасообщения Украины и России, "Украэрорух" разрешил российскому самолёту пролететь над своей территорией из-за грозового фронта, который оказался у него на пути. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
— Отличная новость! Спасибо! — написала Захарова.
Ещё с осени 2015 года Украина разорвала регулярное авиасообщение с Россией, назвав это "временной мерой". Российская сторона ответной мерой запретила полёты украинским авиакомпаниям в Россию. После того как в Россию в апреле 2019 года на самолёте прибыли политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, на Украине ввели запрет и на чартерные рейсы.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Несмотря на то что никакое решение властями Незалежной принято пока не было, в Росавиации уже заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной.
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