Захарова поблагодарила Украину за разрешение пролёта российского лайнера

Авиасообщение между Россией и Украиной, а также транзитные полёты было приостановлены с октября 2015 года по инициативе Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" поблагодарила Украину за то, что авиационные власти страны разрешили российскому пассажирскому самолёту войти в своё воздушное пространство.

Несмотря на введённые Киевом ограничения относительно авиасообщения Украины и России, "Украэрорух" разрешил российскому самолёту пролететь над своей территорией из-за грозового фронта, который оказался у него на пути. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

— Отличная новость! Спасибо! — написала Захарова.

Ещё с осени 2015 года Украина разорвала регулярное авиасообщение с Россией, назвав это "временной мерой". Российская сторона ответной мерой запретила полёты украинским авиакомпаниям в Россию. После того как в Россию в апреле 2019 года на самолёте прибыли политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, на Украине ввели запрет и на чартерные рейсы.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Несмотря на то что никакое решение властями Незалежной принято пока не было, в Росавиации уже заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной.