В Москве неизвестный повредил картину Шилова стоимостью около 10 млн рублей

Столичная полиция начала проверку по факту обращения руководства картинной галереи художника Александра Шилова. Представители культурного центра сообщили, что неизвестный повредил картину стоимостью 9,7 миллиона рублей.
— Представитель заявил, что неизвестный не позднее вечера 17 июля на территории галереи на улице Знаменка повредил картину "Портрет художника Суздальцева" работы самого Александра Шилова, — приводит слова источника в правоохранительных органах агентство городских новостей "Москва".
Подозреваемого в вандализме разыскивают. Устанавливается точная сумма причинённого ущерба.
Напомним, ранее Лайф сообщал о повреждении 200 картин известного российского художника Никаса Сафронова. Квартиру художника, где хранились полотна, затопила соседка.
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