В Пензе врач пытается засудить семью погибшей пациентки

Его самого признали виновным во врачебной ошибке, он получил условный срок и временный запрет на работу медиком.

В Пензе врач-эндоскопист подал в суд за разглашение персональных данных на родственников пациентки, которая умерла после визита к нему. Вдовец и сын 62-летней Натальи Косолаповой возмущены встречным иском и тем, что Сергей М. даже не извинился перед ними.

— Адвокат подсудимого подала заявление с просьбой привлечь нас к ответственности, якобы мы что-то там разгласили, — рассказал Mash сын погибшей Александр. — Мы и так потерпевшие, осталось только засудить нас.

Пенсионерка обратилась к гастроэнтерологу с жалобами на боли в животе. Косолаповой назначили гастроскопию. Врач трижды неудачно пытался ввести зонд в пищевод пациентки, а после отпустил её домой. После возвращения женщине резко стало плохо. Она провела в реанимации два месяца, после чего скончалась. Эндоскописта приговорили к полутора годам условно и на год запретили работать по профессии.

Ранее Лайф писал о смерти 67-летнего пенсионера из Старого Оскола от инфаркта, пока врачи лечили его от "рожистого воспаления ноги".