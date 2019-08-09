Гидрометцентр объяснил Лайфу несбывшийся прогноз о московской "буре"

По словам синоптиков, непогода всё-таки затронула соседние регионы, а вот москвичам, можно сказать, повезло.

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с Лайфом прокомментировала путаницу вокруг прогноза погоды на четверг. Накануне вечером жителей столичного региона оповестили об ожидающейся буре, МЧС РФ разослало сообщения с просьбой укрыться в капитальных строениях, а российские телеканалы впервые были задействованы в качестве системы оповещения населения об угрозе ЧС. Тем не менее москвичам, можно сказать, повезло: в столичном регионе местами прошёл дождь, который сопровождался ощутимыми порывами ветра, однако погодного "апокалипсиса" так и не случилось.

— Специалисты ожидали, что циклон, который пройдёт по северу Центрального федерального округа, вызовет комплекс неблагоприятной погоды, в том числе ветер и осадки, которые могли достичь критериев опасного явления, — объясняет эксперт. — Очень сильные дожди прошли в Новгородской области — 74 миллиметра за ночь выпало. В Московской области прошли дожди, в Волоколамске 34 миллиметра выпало. В Москве ограничилось умеренными дождями. Что касается порывов ветра, то во Внуково и Шереметьево ночью отмечали 17–19 метров в секунду.

Сегодня, по прогнозу Гидрометцентра, мы будем находиться в тыловой части этого циклона, который продолжит смещаться на восток. В столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18–23 метров в секунду, к вечеру пройдут дожди, местами с грозами.

— Нужно выполнять рекомендации, которые даёт МЧС, по поводу парковок, прибывания на улице. Нужно быть внимательнее, защищать свои автомобили и себя самих от возможных травм, — подчеркнула собеседница Лайфа.

А вот на вторую половину августа синоптики смотрят позитивно. По словам Макаровой, тёплые дни ещё будут, ведь лето пока не закончилось. Потепление москвичи ощутят уже в воскресенье — будет солнечная погода и около 20 градусов тепла.

Ранее синоптики вновь предупредили москвичей о штормовом ветре и дожде, а в аэропортах Москвы из-за непогоды отменено и задержано более 30 рейсов.