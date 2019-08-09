В массовом ДТП в Самаре погибло три человека

Одна из жертв смертельной аварии — 30-летний местный житель, который спешил к невесте.

Три человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении трёх легковых автомобилей на Утевской улице в Самаре. По данным Лайфа, один из раненых госпитализирован, второго отпустили на амбулаторное лечение.

Согласно предварительной версии, автомобиль Genesis влетел в LADA Granta на светофоре, а затем — в KIA Rio, после чего отлетел в дерево. Предполагаемый виновник ДТП выжил, с ним разговаривают полицейские. Причина массовой аварии устанавливается. По данным местных СМИ, один из погибших — 30-летний местный житель, который спешил к невесте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу на пешеходном переходе.